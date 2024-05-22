По второму делу министра ЖКХ НСО Архипова не нашли ущерба бюджету

В Новосибирской области не нашли ущерба бюджету в рамках второго дела министра ЖКХ Архипова.

Как сообщает ТАСС, проверка, проведенная контрольным управлением правительства Новосибирской области, не выявила ущерба для бюджета от действий министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова в рамках второго уголовного дела.

В документе, подписанном первым заместителем председателя правительства Новосибирской области Владимиром Знатковым, сообщается, что нарушения, допущенные министерством, не нанесли ущерба региону. Также отмечается, что расходы акционерного общества «Экооператор» в размере 6,3 миллиона рублей не являются таковыми.

Средства, выделенные на работу организации, которая проиграла конкурс, были использованы целевым образом, а часть из них вернулась в бюджет.

В документе отмечается, что региональное ЖКХ и энергетики приняло все необходимые меры для выявления причин и условий нарушения. Денис Архипов был задержан в марте и находится под стражей. В отношении него возбуждены два уголовных дела, одно из которых о превышении должностных полномочий.

Напомним, что Архипов не смог обжаловать постановление об административной ответственности.