Рейс Улан-Удэ — Москва экстренно приземлился в Новосибирске

Рейс авиакомпании S7, направлявшийся из Улан-Удэ в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за заболевшего пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

В среду, 22 мая, в новосибирском аэропорту Толмачево из-за больного пассажира экстренно приземлился борт, летевший из Улан-Удэ в Москву. Лайнер авиакомпании S7 приземлился на запасном аэродроме в 11:40.

Судьба пассажира остается неясной. Также в сообщении не говорится о характере и степени тяжести заболевания.

Ранее в Новосибирской области авиастроительному лицею передадут авиазавод.