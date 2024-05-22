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общество

В Новосибирской области авиастроительному лицею передадут цех авиазавода

Фото: Pexels.com

Это решение одобрил бюджетный комитет Законодательного собрания региона.

Новосибирская область выкупит здание на ул. Ползунова, 5 и передаст его новосибирскому авиастроительному лицею, который является частью «Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова», входящего в ПАО ОАК.

Это решение одобрил бюджетный комитет Законодательного собрания региона. Об этом сообщила министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

Передача здания позволит создать новые мастерские, что в свою очередь увеличит возможности для обучения студентов в лицее. Планируется принимать на обучение не менее 100 человек ежегодно, а затем не менее 300 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске начался период выпускных экзаменов для школьников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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