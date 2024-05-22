Стало известно, чем опасна цветущая черемуха

В Новосибирске биолог предупредил об опасностях, связанных с цветением черемухи.

Кандидат биологических наук Алексей Янковский рассказал жителям Новосибирска о возможных опасностях, связанных с цветением черемухи.

Он утверждает, что запах черемухи в закрытом помещении может вызвать головокружение и даже привести к обмороку.

Специалист сообщил, что черемуха, вишня, слива, абрикос и персик относятся к косточковым плодовым деревьям. В их косточках могут содержаться цианиды — производные цианистого калия. Также черемуха содержит опасные для человека и домашних животных гликозиды.

Янковский посоветовал не приносить цветы черемухи домой, а любоваться ими в естественной среде их произрастания. Об этом пишет VN.ru.

Напомним, что синоптики прогнозируют жару до +36 градусов в Новосибирске.