Суд рассмотрит дело о казино, работавшее около двух лет в Новосибирске

Уголовное дело против 51-летнего организатора азартных игр передано в суд. По данным прокуратуры Новосибирской области, его подпольное казино функционировало в течение двух лет.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Обвиняемый с 2021 по 2023 год проводил азартные игры в помещении в доме 17/2 на улице Нарымская", — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

После обнаружения казино сотрудники полиции привлекли к ответственности администратора, в то время как сам организатор все еще находится в розыске.

Ранее в Новосибирске инспектор ДПС за деньги предоставлял данные о ДТП аварийному комиссару.