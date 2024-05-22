Телеведущий Малахов восхитился творчеством Куинджи в Новосибирске

22 мая телеведущий Андрей Малахов посетил Новосибирский художественный музей.

Он познакомился с коллекцией «Искусство Сибири». Малахов восхитился работами Архипа Куинджи. Об этом сообщили на официальном сайте музея.

Малахов отметил, что коллекция произвела на него яркое впечатление своей самобытностью и жанровым разнообразием.

Особо привлекла его внимание картина «Лунная ночь». Малахов считает ее достойной отдельного зала экспонатов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Самсон, мамонт из Новосибирска, отправится в отпуск в Беларусь.