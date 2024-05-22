«Ушел собирать сморчки»: грибника в красной куртке и сланцах четвертый день ищут под Новосибирском

35-летний Алексей Чернышов из Новососедово ушел за грибами и бесследно исчез.

Алексей Чернышов из Искитимского района бесследно исчез 18 мая, отправившись в лес за грибами. Тридцатипятилетний житель Новососедово был одет в красную ветровку, черные штаны, черные сланцы и черную шапку, при себе имел черный пакет. Из отличительных особенностей пропавшего — бельмо на левом глазу.

Алексей Чернышев худощавого телосложения. Рост — 172 см, глаза голубые, волосы светло-русый.

Уже четвертый день волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ведут поиски пропавшего в лесу.