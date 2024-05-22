В Колыванском районе Новосибирской области местный житель увидел косулю

Самца косули встретил житель Колыванского района, как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Житель Колыванского района запечатлел косулю на видео, подойдя к ней вплотную, но она не испугалась. Мужчина обратил внимание на худобу самца и рассказал, что косуля сама подошла к нему, когда он возвращался с рыбалки.

"Мужчина не трогал косулю, не кормил и убаюкивающей эмоциональностью проводил в лес", — сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Ранее в Новосибирской области во время рыбалки произошла трагедия.