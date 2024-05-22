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В Новосибирске была предпринята попытка передать заключенным телефоны, спрятанные в лампочках

Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирске сотрудники СИЗО-1 обнаружили контрабанду: заключённым пытались передать телефоны, спрятанные в лампочках дневного света.

"При досмотре одного из почтовых отправлений было обнаружено и изъято три мобильных телефона и одиннадцать сим-карт, спрятанных в лампочках дневного света", — поделились в ГУФСИН по Новосибирской области.

Отправка запрещенных предметов заключенным повлечет за собой привлечение отправителя к административной ответственности. Размер штрафа составляет от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее по второму делу министра ЖКХ НСО Архипова не нашли ущерба бюджету.

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Кристина Матвеева
Журналист

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