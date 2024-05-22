В Новосибирске и области выросли цены на яйца, свеклу и коньяк

В Новосибирской области выросли цены на свеклу, чай и коньяк.

Новосибирскстат опубликовал данные о росте потребительских цен в апреле 2024 года.

Уровень инфляции в Новосибирской области в апреле составил 0,6%. Продукты подорожали на 1%, непродовольственные товары — на 0,6%. Цены на услуги в регионе выросли на 0,1%.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожала свекла — на 25%. Морковь прибавила в цене 12,1%, яйца подорожали на 2,1%. Цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 8,7% и 8,3% соответственно. Отечественный коньяк стал дороже на 3,4%, тогда как игристое вино российского производства подешевело на 2%.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска появились мини-свинки пекари.