В зоопарке Новосибирска появились мини-свинки пекари

В Новосибирске в зоопарке имени Шило родились мини-свинки пекари.

Сейчас питомцы изучают вольер. Они бегают и нюхают все вокруг, а также издают забавные звуки.

Зачастую свинки находятся на улице. Они могут лежать на земле по несколько часов.

Мини-свинки отличаются от привычных свиней — они гораздо меньше. В основном пекари живут в Южной и Центральной Америке. Они могут жить в неволе до 24 лет.

Численность зверьков сокращается из-за вырубки лесов и охоты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области с 27 мая изменят расписание электричек.