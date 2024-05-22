В Новосибирской области с 27 мая изменят расписание электричек

Корректировка по времени следования поездов составит от 2 до 42 минут.

С 27 мая расписание 17 пригородных поездов в Новосибирской области временно изменится из-за ремонта пути. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород» в среду, 22 мая.

Изменения затронут электрички, курсирующие по следующим маршрутам: Новосибирск – Барабинск, Новосибирск – Чулымская, Новосибирск – Каргат, Новосибирск – Татарская, Чулымская – Новосибирск, Каргат – Новосибирск, Коченево – Новосибирск, Татарская – Барабинск, Барабинск – Новосибирск, Болотная – Новосибирск.

Пассажиров просят быть внимательными и учитывать изменения в расписании при планировании поездок. Корректировка по времени следования поездов может составить от 2 до 42 минут.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на правом берегу собираются снести два аварийных дома.