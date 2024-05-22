В Новосибирске на правом берегу собираются снести два аварийных дома

В Новосибирске на правом берегу планируют снести два многоквартирных дома, построенных в 1956 году.

Начальная стоимость контракта составляет более 2,9 млн рублей. Информацию об этом опубликовали на портале госзакупок. Заказчиком выступает МКУ «Городское Жилищное Агентство».

Речь идет о домах № 203 и 201 по улице Коммунстроевская. Оба здания признали аварийными. Подрядчик обязан будет разобрать объекты, погрузить строительный мусор, а также засыпать траншеи и котлованы. Снос необходимо провести в течение 49 рабочих дней.

Компанию, которая выполнит эти работы, планируют выбрать к 30 мая.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске не осталось квартир дешевле 100 тысяч рублей за квадратный метр.