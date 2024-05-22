В Новосибирске мигрант получил 3 миллиона за ранение на СВО

Новосибирский районный суд удовлетворил иск выходца из Республики Таджикистан о компенсации 3 миллионов рублей за ранение в зоне СВО.

Ахмед* родом из Таджикистана, но уже несколько лет живёт в Новосибирске. Весной 2022 года мужчина принял решение заключить контракт и отправиться в зону СВО.

«В составе участников добровольческого формирования от Чеченской Республики он был направлен в зону боевых действий. Через месяц был тяжело ранен, проходил лечение в разных госпиталях Минобороны РФ, — рассказала юрист Ахмеда Марина Шевченко. – В итоге ему присвоили 2 группу инвалидности в связи с получением ранения. По окончании лечения, в январе 2023 года, в упрощенном порядке получил гражданство РФ, губернаторскую выплату за ранение».

Почти год Ахмед обивал пороги различных госучреждений, чтобы получить выплату за ранение, положенное президентом России. К тому времени мигрант уже стал полноценным гражданином РФ.

«Участник СВО везде получал отказы со ссылкой на отсутствие заключенного с Минобороны контракта, действующего на момент получения ранения. Не являясь действующим военнослужащим, гражданин обратился в военкомат НСО с заявлением о выплате положенных 3 миллиона рублей, на что получил отказ»,

- говорит юрист.

За юридической помощью Ахмед обратился к юристу Марине Шевченко. Специалист помогла подготовить участнику СВО иск в Новосибирский районный суд. Дело о компенсации за ранение удалось выиграть.

«Решением районного суда Новосибирска его требования удовлетворены в полном объеме, установлен факт участия в добровольческом формировании, с военкомата НСО взысканы положенные выплаты за ранение, — рассказала Сиб.фм Марина Шевченко. – В настоящее время стоит вопрос о получении страховых выплат за тяжелое ранение, предстоит новое судебное разбирательство».

Впрочем, пока Ахмед* не получил положенные деньги за ранение на руки и продолжает обивать пороги военкомата. Сиб.фм будет следить за развитием событий.

В Новосибирске это, пожалуй, один из первых случаев, когда выходец из азиатской республики получил компенсацию. Многие коренные жители Сибири так и не могут добиться выплаты в размере 3 миллионов рублей. Например, на днях Сиб.фм рассказывал историю ветерана СВО Тихона Седова, который остался без части черепа, но так и не получил деньги за ранение. Поэтому был вынужден обратиться к президенту России Владимиру Путину.

*Имя героя публикации изменено по его просьбе