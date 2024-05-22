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проиcшествия

В Новосибирске на девятом этаже перед Оперным театром обрушился балкон

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Центральном районе Новосибирска обрушилась часть бетонной плиты на балконе девятого этажа многоквартирного дома. По информации прокуратуры Новосибирской области, у ведомства есть вопросы к управляющей компании.

Происшествие произошло 21 мая на улице Орджоникидзе, 27. Балкон обвалился в квартире с видом на Оперный театр.

"В ходе проверки прокуратура оценит действия управляющей компании по содержанию дома. В настоящее время приняты меры к обеспечению безопасности граждан, территория земельного участка огорожена, организованы работы по демонтажу бетонного основания балкона", — прокомментировали в прокуратуре.

К счастью, обошлось без пострадавших.

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Кристина Матвеева
Журналист

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