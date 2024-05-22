В Новосибирске появился антирейтинг больниц города

«АиФ-Новосибирск» составил антирейтинг городских больниц на основе отзывов на сервисе 2ГИС.

Пациенты чаще всего жалуются на плохое отношение и непрофессионализм врачей.

Городская клиническая больница №34 на Титова, 18 лит Р получила оценку 1,7 звезды. Пациенты отмечают некомпетентность персонала, хамство и отсутствие ухода за больными.

Новосибирская областная больница получила оценку 2,4 звезды. Жители жалуются на отказы в оказании помощи и плохое отношение к пациентам из области.

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2 оценена в 2,7 звезды. Жалобы касаются плохого ухода за пациентами и ненадлежащего состояния больничного оборудования.

Отделение платных услуг Новосибирской областной больницы на улице Немировича-Данченко, 130 получило 2,9 звезды. Пациенты жалуются на грубость и хамство персонала, а также на невозможность дозвониться до регистратуры.

Консультативно-диагностический центр Городской инфекционной клинической больницы №1 на улице Ольги Жилиной, 90а также оценили в 2,9 звезды. Основные претензии касаются отсутствия необходимых лекарств и проблем с записью на прием к специалистам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился список опасных игровых площадок города.