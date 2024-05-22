В Новосибирске приставы взыскали штрафы с перекупщика автомобилей

За нарушения ПДД с перекупщика автомобилей были взыскали штрафы. Приставы возбудили 98 исполнительных производств в отношении 29-летнего жителя Новосибирска. Общая сумма взысканий составила 79 500 рублей.

"Должник требование судебного пристава игнорировал. А также мужчина обратился в суд, чтобы признать штрафы незаконными. Он аргументировал это тем, что не является фактическим владельцем транспортного средства. Суд, рассмотрев требования, отклонил их", — сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области.

На мужчину были наложены ограничения и запреты для взыскания штрафов. Однако после ареста счетов он оплатил все штрафы и исполнительный сбор в размере 94 тысяч рублей.

Ранее 42 новосибирца обвиняются в мошенничестве в салонах сотовой связи.