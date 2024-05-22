В Новосибирске собираются обжаловать приговор хирургу, из-за халатности которого погибла девочка

В Новосибирске вынесли приговор бывшему детскому хирургу ГБУЗ НСО «ГДКБСМП» Дмитрию Аксенову за халатность, которая повлекла смерть двухлетней Аделины Кинчаровой.

Суд назначил врачу 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Елена Кинчарова, мама погибшей девочки, рассказала журналисту «АиФ-Новосибирск», что собирается обжаловать приговор.

Расследование смерти Аделины, скончавшейся от заворота кишок, длилось более четырех лет. Елена Кинчарова недовольна вынесенным приговором и намерена добиваться реального срока для бывшего хирурга – 5 лет.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил Дмитрию Аксенову 3 года условно с испытательным сроком 3 года, а также лишил его права заниматься врачебной деятельностью на 2 года. Приговор вынесен по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Елена Кинчарова сказала, что во время судебного заседания Дмитрий Аксенов не признал обвинение в халатности и утверждал, что его действия подпадают под статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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