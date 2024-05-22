В Новосибирске трое водителей лишены прав из-за алкоголизма

Трое жителей Новосибирской области, имеющих проблемы с алкоголем, были лишены водительских прав Барабинским судом. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

"Установлено, что в нарушении требований закона граждане, страдающие заболеванием, при котором противопоказано управление транспортными средствами, имеют действующие водительские удостоверения", — уточнено в пояснительно записке.

В результате проверки, проведенной прокуратурой Убинского района, в суд были направлены три иска, в которых прокурор требует от ГИБДД изъять права у нетрезвых водителей.

Прокуратура контролирует исполнение судебных решений.

Ранее двух чиновников из Новосибирска оштрафовали за игнорирование жалоб местных жителей.