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проиcшествия

В Новосибирске в запертой квартире было обнаружено тело мертвой женщины

Фото: freepik.com

В Кировский район были направлены спасатели, так как жители были обеспокоены тем, что их пожилая соседка не выходит на связь. Она также не открывала дверь и не отвечала на звонки.

"Доступ в помещение обеспечили. В квартире обнаружили женщину 1949 года рождения без признаков жизни", — говорится в сообщении МАСС.

Сотрудники полиции получили тело 75-летней жительницы Новосибирска.

Причину смерти будет установлена после вскрытия.

Ранее бабушка заберет ребенка, запертого в квартире на двое суток в Новосибирске.

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Кристина Матвеева
Журналист

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