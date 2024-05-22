В Новосибирске в запертой квартире было обнаружено тело мертвой женщины

В Кировский район были направлены спасатели, так как жители были обеспокоены тем, что их пожилая соседка не выходит на связь. Она также не открывала дверь и не отвечала на звонки.

"Доступ в помещение обеспечили. В квартире обнаружили женщину 1949 года рождения без признаков жизни", — говорится в сообщении МАСС.

Сотрудники полиции получили тело 75-летней жительницы Новосибирска.

Причину смерти будет установлена после вскрытия.

Ранее бабушка заберет ребенка, запертого в квартире на двое суток в Новосибирске.