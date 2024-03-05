Бабушка заберёт ребёнка, запертого в квартире на двое суток в Новосибирске

В Новосибирске возбудили уголовное дело на 30-летнюю женщину, которая заперла своего 9-летнего сына в квартире на два дня. Ребёнка планирует забрать бабушка.

Бабушка 9-летнего мальчика планирует забрать его к себе после того, как её дочь на два дня заперла сына в квартире на улице Сиреневой. Об этом женщина сообщила корреспонденту Сиб.фм 5 марта.

По её словам, о случившемся она узнала от сотрудницы ПДН, которая сообщила, что мальчик находится в реабилитационном центре.

«Конечно, планирую забрать, но я в Гурьевске (Кузбасс), на чём мне ехать?» — ответила женщина.

Лилия К. добавила, что не знает, почему её дочь оставила своего сына голодным на два дня.

«Наташа переехала в Новосибирск полтора года назад, всё было нормально. Она работала» — продолжает бабушка ребёнка.

Женщина не знает, где трудилась её дочь, а информацию о том, что ребёнок не посещал школу, опровергла. Также она отметила, что мальчик полностью здоров и никаких отклонений у него нет.

«Как не посещал? Он ходил в школу, Наташа присылала фотографии со школьного Нового года. Он никакой не больной, никаких отклонений у него нет, только зрение плохое. Сама Наташа ничем незаконным не занималась» — делится сибирячка.

У Натальи есть и младшая сестра Евгения, которая о случившемся узнала только от корреспондента Сиб.фм.

По её словам, Наталья оборвала с ней общение, когда переехала в Новосибирск. Евгения поделилась, что отец ребенка давно умер — он совершил самоубийство. В Гурьевске Наталья оформила пособие по потере кормильца и переехала в столицу Сибири.

Напомним, на 30-летнюю Наталью К. следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения матерью возложенных обязанностей по воспитанию и уходу за несовершеннолетним ребенком. Сейчас мальчик находится в центре временного содержания несовершеннолетних.

По словам источника Сиб.фм, женщина останется на свободе — его не станут арестовывать, так как ст. 156 УК РФ считается мягкой. Где сейчас находится Наталья, неизвестно. Её мать предполагает, что она остановилась у подруг.

Силовики выясняют условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, проводятся необходимые мероприятия.

Ранее соседи рассказали, как спасли мальчика, который вышел на балкон и просил помочь. В квартире он просидел два дня без еды.