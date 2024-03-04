«Хорошая девочка»: что известно о матери, запершей своего сына на двое суток в Новосибирске

Мать, оставившая своего ребёнка на два дня в Новосибирске, могла работать в эскорте.

В Новосибирске 30-летняя женщина, запершая своего восьмилетнего сына в квартире на улице Сиреневой на два дня, в сервисе GetContact содержит такие теги, как «18+Сэкс», «Девочки», «Девочки Левый», «Девушка левый Берег», «Хорошая Девочка», узнал Сиб.фм.

Сама девушка со своим сыном переехала из Гурьевска Кемеровской области. Съемную квартиру они арендовали перед Новым годом. Соседи рассказали Сиб.фм, что мальчик, который просидел один голодный два дня, отстает в развитии.

«Мальчик сказал вообще, что мама перед Новым годом уехала, но это вряд ли — он бы за это время точно кричал с балкона, его бы заметили. Мальчик превосходно выглядит, хорошо одет, не худой и не толстый. Но развитие слабое, видно, что им не занимаются», — отметила старшая по дому Татьяна.

Женщина добавила, что мальчик спасателям сообщил, что не ходит в школу с прошлого года.

Напомним, Сиб.фм писал, как спасатели МАСС спасли ребёнка — они с помощью альпинистского снаряжения спустились с квартиры соседей к нему на балкон.

Как ранее писал Сиб.фм, после инцидента хозяин квартиры Роман выгнал женщину с квартиры. Он рассказал старшей по дому, что когда зашел домой, то там ничего не изменилось.

«Роман сказал, что как и сдал квартиру, так там ничего не поменялось. Не появилось ни иголки, ни еды, ни посуды. Что они ели и как жили, неизвестно», — отметила Татьяна.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего на Наталью.

Сейчас следственные органы проводят проверку по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).