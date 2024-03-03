Мать, запершая ребёнка в квартире на двое суток в Новосибирске, попала на видео

Переехавшая из Кузбасса в Новосибирск женщина бросила ребёнка на двое суток одного — правоохранительные органы проверяют семью.

На камеру видеонаблюдения в подъезде дома на улице Сиреневой попала мать ребёнка, брошенного в квартире на двое суток. Запись оказалась в распоряжении Сиб.фм. Судя по дате на видео, мать покинула дом вечером 1 марта — на кадрах она в синей куртке. В тот же день хозяин квартиры выселил женщину, писал ранее Сиб.фм.

Накануне Сиб.фм писал, что все ведомства проводят проверку после инцидента с закрытым на улице Сиреневой 8-летним мальчиком. Известно, что семью не успели поставить на учёт, так как мать никого не предупреждала о переезде. Сейчас ей грозит административная ответственность.