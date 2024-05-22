В Новосибирской области помощника депутата приговорили к 12 годам колонии за насилие над детьми

Помощник депутата Законодательного собрания Новосибирской области был осужден Краснозерским районным судом на 12 лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима за совершение преступлений, связанных с сексуальным насилием над детьми.

38-летний Максим Захаров занимал должность исполнительно секретаря одной из партий в сельской местности.

Помощник депутата, не состоявший в браке, принял под свою опеку племянника с проблемами со здоровьем после смерти сестры. В социальных сетях мужчина регулярно публиковал фотографии с местными детьми с хэштегом #детиэтосвятое.

Вскоре в селе появились слухи о том, что когда помощник депутата находится в состоянии алкогольного опьянения, то он подталкивает подростков на действия сексуального характера.

«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ», — сообщают в суде.

Свою вину бывший помощник депутата не признал, также он находится под арестом, который ему продлили до 25 сентября.

Ранее в Новосибирске собираются обжаловать приговор хирургу, из-за халатности которого погибла девочка.