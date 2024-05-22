В Новосибирской области предлагают запретить детям до 14 лет ходить на пляж без родителей

В Новосибирской области рассматривается предложение о запрете детям до 14 лет посещать пляжи без взрослых. Поправки к закону «О защите прав детей», касающиеся посещения пляжей детьми без взрослых, были предложены к рассмотрению на заседании комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике.

"Мы предлагаем установить ограничесния на пребывания детей младше 14 лет на водных объектах без присмотра взрослых. Статистика показывает, что большинство погибших детей находились на воде без присмотра, что приводит к несчастным случаям", — пояснил позицию надзорного органа заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Новосибирской области Вячеслав Толстых.

Евгений Подгорный, заместитель председателя комитета, предложил ускорить принятие поправок в законе.

По итогам заседания комитет рекомендовал, чтобы Законодательное собрание рассмотрело законопроект на первом чтении. Следующее заседание регионального парламента запланировано на 30 мая 2024 года.

Ранее в Новосибирске в запертой квартире было обнаружено тело мертвой женщины.