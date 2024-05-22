В Новосибирской области судят бизнес-вумен за мошенничество на 19 млн рублей

В Бердский суд передали дело 45-летней женщины, которая украла почти 19 миллионов рублей у жителей Новосибирской и Кемеровской областей.

"Завершили расследование уголовного дела по 16-ти эпизодам мошенничества. В период с мая 2018 года по апрель 2023 года, жительница Бердска, вводя в заблуждение граждан, предлагала, приобрести автомобили или квартиры по заниженной цене, а также под предлогом вложения денежных средств в бизнес", — прокомментировали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Подсудимая использовала своих знакомых, чтобы находить новых жертв. Люди, которые ей верили, передали от 167 тысяч рублей до трех миллионов, после чего получили расписки.

Затем обвиняемая медлила с доставкой товара покупателя, уверяя, что это ненадолго.

Также, согласно информации ГУ МВД по Новосибирской области, ранее эта женщина уже была судима.

Напомним, что в Новосибирской области риелтор передавал мошенника личные данные клиентов.