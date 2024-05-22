В Новосибирской области возбудили дело против двух мигрантов за помощь нелегальным мигрантам в проживании на территории России

Два иностранца помогли четырем нелегалам обосноваться на территории Баганского и Карасукского районов, несмотря на то, что они должны были уехать из России еще осенью 2023 года. По данным прокуратуры Новосибирской области, мужчины создали все условия для комфортного проживания граждан других стран на территории РФ.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п."а" ч.1 ст. 322.1 УК РФ. Мужчины обеспечивали иностранцев рабочей одеждой, работой, местом проживания, а также заработной платой за выполненную работу", — прокомментировали в прокуратуре.

Из-за созданных условий иностранцы нарушали миграционный контроль. Однако вскоре полиция арестовала организаторов, а четырех нелегалов, которых приютили подозреваемые, депортировали из страны.

Прокуратура района контролирует расследование этого уголовного дела.

Ранее прокуратура проведет проверку работ ливневых систем после сильного дождя в Новосибирске.