Коллекторы требовали от жительницы Новосибирска выплатить долг дважды

Ирину из Новосибирска коллекторы пытались заставить выплатить кредит во второй раз. Потом на женщине пыталась нажиться и нотариальная контора – юристы убеждали её в необходимости банкротства. Подробности — в материале Сиб.фм.

10 лет назад Ирина взяла в кредит 360 тысяч рублей в одном из банков Москвы. Женщина взяла в кредит машину и исправно платила проценты.

«Мы переехали в другой регион, и одно время я не могла выплачивать кредит. Банк подал в суд, и меня нашли судебные приставы. Но я не пряталась и предоставила все свои данные, где я работаю. На тот момент задолженность составляла 613 тысяч рублей на тот момент, когда арестовали мою зарплатную карточку, – рассказала Сиб.фм Ирина.

– Я выплачивала 2,5 года. В итоге у меня остаток составил 248 тысяч. Потом банк куда-то пропал, судебные приставы приостановили дело. Остаток они высчитали и сто тысяч мне вернули, в связи с тем, что никто деньги не забирает. Последний платёж был в 2020 году».

Ирина начала потихоньку забывать о долге, но год назад он опять напомнил о себе. Женщине пришло письмо из Кировского районного суда.

«Меня поставили в известность, что мой долг перепродали другим коллекторам. И сумма опять составляет 600 с лишним тысяч рублей. Позвонил мне коллектор и стал объяснять, что у меня 340 тысяч с лишним основной долг и плюс проценты, ещё что-то, ещё что-то... Я говорю: а вы вообще в курсе, что я выплачивала, всё, что с меня высчитывали!» — возмутилась Ирина.

Как было сказано в официальном письме, в Кировский суд обратилось ООО «ЭОС» о замене взыскателя. В итоге ещё с 2018 года Ирина осталась должна более 600 тысяч рублей другому юридическому лицу, которое находилось в соседнем регионе – в Новокузнецке. Жительницу Новосибирска этот факт очень возмутил.

«Я с этим письмом пошла в нотариальную контору. Они посмотрели мои документы и сказали, что у меня два выбора: либо нужно выплачивать, либо оформлять банкротство, — продолжает Ирина. – Мы выплачиваем ту сумму, которую получим от реализации имущества: гаража и машины. 50% отдаём супругу, а ваши 50% выплачиваем. Они мне озвучили – 125 тысяч основного долга, потом ещё 20 тысяч...»

Иначе говоря, в нотариальной конторе Ирине предложили решить её проблему за 125 тысяч рублей. Женщина была в шоке от всех этих новостей, ведь она с ужасом вспоминала всю эту эпопею с выплатой долга. К тому же, юридическая фирма опять заявила, что Ирина должна будет заплатить несколько десятков тысяч рублей за новую рассрочку.

«У меня только гараж по рыночной стоимости оценивается в 550 тысяч рублей. В итоге они сделают, что продали его за 300 тысяч, а разницу положат в карман к себе. Я это предположила, и мы разошлись с этой конторой. Мы были с мужем в шоке от всего этого, а потом домой пришли, всё взвесили, и поняли, что потеряем последнее»,

– заключила Ирина.

Родственники посоветовали супругам обратиться и в другую юридическую контору. Там с Ирины взяли тысячу рублей и сообщили, что она вообще никому ничего платить не должна.

«Уступка долга была произведена неправильно. Я думаю, это была наглость коллекторов, которая легко исправляется у приставов, – считает юрист Денис Артёмов. – Я когда всё это изучил, я понял, что она вообще никому ничего не должна. Срок действия исполнительного листа – три года. Через три года его действие прекращается. Никто ей не мог объяснить, что банкротиться не надо. Каким надо быть человеком, чтобы наживаться на том, кто никому ничего не должен?»

Ирину вовремя остановили, и ей удалось сохранить своё имущество. Между тем, закредитованность новосибирцев в этом году значительно выросла: суммарный долг занявших денег вырос в 2024-м на 100 тысяч рублей. А мошенники продолжают играть на чувствах отчаяния тех, кто работает и только и делает, что платит долги.