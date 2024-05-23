200 выпускников Новосибирской области сдадут ЕГЭ в тюрьме

Общее число выпускников в текущем году — 13125 человек.

Заместитель министра образования в Новосибирске Владимир Щукин в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказал о новшествах в итоговой аттестации выпускников в 2024 году, а также о статистике.

Всего, по словам, Щукина в этом году — 13125 выпускников, которым предстоит написать ЕГЭ. Журналисты поинтересовались, какие новшества введены в текущем году. Оказалось, что впервые в этом году российские выпускники смогут пересдать один из госэкзаменов, если их не устраивает оценка. Даты пересдачи — 4 и 5 июля.

— Важно, что первый результат будет аннулирован. Выбрать между «лучшим» и еще «более лучшим» невозможно, — отметил Щукин.

Спросили журналисты о цифрах, в том числе, какое число выпускников будет сдавать ЕГЭ из колонии.

— Ежегодно на базе ГУФСИН проводятся Госэкзамены — это всем известно. Причем некоторые сдают в досрочный период, что связано, например, с отбытием наказания. То есть, если выходят до ЕГЭ, то экзамен сдают раньше. Технология сдачи экзаменов не меняется. Она такая же, как в других пунктах, — подчеркнул Щукин.