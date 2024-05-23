Количество детей с ожирением выросло в Новосибирске и области

В Новосибирской области за последние годы отмечается увеличение числа детей с избыточной массой тела. Об этом сообщает главный эндокринолог региона Лариса Санникова.

По ее словам, каждый год медики выявляют на 10-13% больше случаев ожирения среди детей. Особенно выделяется рост числа мальчиков с этой проблемой.

Специалист отмечает, что наряду с увеличением случаев ожирения у подростков и детей старше 12 лет, возрастает и число случаев саркопенического ожирения. Это состояние, когда у ребенка низкий уровень мышечной массы при избыточном жировом слое. Такой тип ожирения часто ассоциируется с возрастными эндокринными нарушениями.

Специалист подчеркивает, что основной причиной ожирения у детей является неправильный образ жизни, включающий недостаток физической активности и нерегулярное питание. На сегодняшний день в регионе зарегистрированы 12 случаев крайней степени ожирения среди детей.

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