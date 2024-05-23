Концессия на строительство новой поликлиники в Новосибирске находится на стадии расторжения

В конце 2023 года было выдано разрешение на строительство поликлиники в Советском районе на улице Мухачева.

Объект планировали возвести на основе государственно-частного партнерства. Конечным застройщиком выступала ГК «ВИС». Однако сроки строительства неоднократно нарушались.

В настоящее время концессия находится в процессе расторжения. Об этом сообщил депутат Антон Бурмистров со ссылкой на министерство здравоохранения. Новые сроки строительства поликлиники пока не известны.

Планируется, что в будущем поликлиники будут строиться на средства из бюджета.

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