В Новосибирске растет число выпускников, сдающих ЕГЭ по испанскому и китайскому языкам

Желающих сдать ЕГЭ по испанскому языку в этом году — трое, по китайскому языку — 17 человек.

Заместитель министра образования в Новосибирске Владимир Щукин в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказал о цифрах, связанных с ЕГЭ. Журналисты поинтересовались статистикой в Новосибирской области. В том числе, экзамены по каким иностранным языкам набирают обороты.

«В прошлом году было 13 желающих сдавать китайский язык. В этом году их уже 17 человек. Испанский язык в прошлом году сдавал один человек, а в этом году — трое», — подчеркнул Щукин.

Владимир Щукин отметил, что в этом году для выпускников новшество. Если полученный результат по одному из экзаменов не устроит, можно будет написать заявление на пересдачу. Важно, прошлый результат будет аннулирован. Если же ребенок напишет заявление на пересдачу, но не сможет прийти по уважительной причине, то первый результат сохранится.