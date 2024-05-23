Названы наиболее популярные и непопулярные предметы по ЕГЭ в Новосибирске

Наиболее популярный предмет для сдачи единого госэкзамена – обществознание.

Заместитель министра образования в Новосибирске Владимир Щукин рассказал в рамках пресс-конференции в ТАСС наиболее популярных и непопулярных предметах по ЕГЭ среди выпускников 11 классов.

«По-прежнему самым популярным является обществознание – 45,9%. На втором месте математика профильного уровня – 43,7%. Затем идут информатика – 24,1%, биология – 16,5%, история 15,5% и физика – 12,6%, английский язык – 12,4%», — отметил Щукин.

Назвал заместитель министра образования предметы, которые только набирают обороты, среди них иностранные языки.

«Если в том году желающих сдать китайский язык было 13 человек, то в этом уже 17. Испанский в прошлом году сдавал один выпускник, в этом — трое», — подчеркнул Щукин.

Напомним, что в этом году российские выпускники смогут пересдать один из экзаменов. Первый результат будет аннулирован, даже если балл по нему был выше. Дата сдачи экзаменов уже известно — это 4 и 5 июля.