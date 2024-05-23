Нехватка IT-специалистов в Новосибирской области составила 2,5‑3 тысячи человек

В Новосибирской области выявили значительную нехватку IT-специалистов на рынке труда.

Нехватку специалистов оценили в 2,5-3 тысячи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой заместителя министра цифрового развития региона Павла Жучкова.

По словам замминистра, цифровой сектор области вносит вклад в размере 4% от общего ВРП. В регионе действует около 3,2 тыс. IT-компаний, обеспечивая трудоустройство более чем 30 тысячам специалистов в этой области.

На сегодняшний день отмечается повышенный спрос на опытных специалистов, которых называют «сеньорами» — это профессионалы, способные самостоятельно разрабатывать и выполнять свой рабочий план, а также обучать менее опытных коллег. В то же время среди начинающих специалистов, или «джуниоров», наблюдается высокая конкуренция за вакансии.

Кроме IT-специалистов, на региональном рынке труда также востребованы аналитики, сетевые администраторы и специалисты по информационной безопасности.

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