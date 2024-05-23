В Новосибирске назвали эффективное средство для борьбы с тлей

Тля становится особенно активной в сентябре, когда самки начинают откладывать яйца.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рекомендует использовать ловушки для борьбы с этим насекомым. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Она советует смочить нетканый укрывной материал в молочной сыворотке и развесить его возле плодовых деревьев. По словам эксперта, летающие самки тли будут забивать на такие ловушки, что позволит эффективно контролировать их количество.

Другие способы борьбы с тлей включают использование настоек, хвои, ромашки, табачной пыли и зеленого мыла. Один из эффективных методов — сбить тлю струей воды.

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