Новые правила ЕГЭ в Новосибирске: пересдача, апелляция, золотые медали

Впервые выпускники смогут пересдать один из предметов, если они не будут довольны результатом.

23 мая в Новосибирской области стартовал единый госэкзамен – выпускников в регионе свыше 13 тысяч человек. Заместитель министра образования в Новосибирске Владимир Щукин рассказал в рамках пресс-конференции в ТАСС о новшествах 2024-го года.

Появилась возможность пересдать

В этом году впервые выпускники смогут пересдать ЕГЭ, если их не устроил результат. Новшество инициировал президент России Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Важно учесть, что для пересдачи можно выбрать только один предмет. Если же результат при пересдаче окажется хуже, вернуть первоначальный не получится, он уже будет аннулирован. Если же выпускник подаст заявление на пересдачу, но в назначенный день не сможет прийти по уважительной причине, то первоначальный результат сохранится.

Даты пересдачи – 4 и 5 июля.

Возможность подать апелляцию – сохранилась

Если выпускник не согласен с оценкой, он сможет подать апелляцию в течение двух рабочих дней. Более того, каждый выпускник сможет предварительно ознакомиться с результатами в электронном виде, посмотреть и проанализировать свои ошибки. Таким образом подать апелляцию через специальный электронный сервис сможет более предметно.

Медали первой и второй степени – как получить

Первая степень — золотая, вторая — серебряная. Для получения золотой медали выпускник должен иметь все пятерки и сдать русский язык и один из предметов на ЕГЭ не ниже 70 баллов. Для получения медали второй степени, необходимо иметь не более двух четверок (остальные — пятерки). Плюс, важно набрать не менее 60 баллов на госэкзамене.