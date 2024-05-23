Парень из Новосибирска попытался покончить с собой в прямом эфире

24-летний житель Новосибирска в прямом эфире попытался покончить с собой, об этом сообщил Telegram-канал "Инцидент Новосибирск".

Из доступных данных следует, что во время эфира парень сообщил свой адрес и оставил контактный номер телефона своей матери.

"Все, что я рассказал про свою жизнь, это правда — все плохо. Выхода нет у меня", — говорит молодой парень на видео.

Также полиция подтвердила информацию об инциденте.

"Сообщение в ГУ МВД поступило сегодня утром. Проводится проверка", — сообщили в ведомстве.

По информации из открытых источников, парень выжил. На данный момент он находится в больнице.

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