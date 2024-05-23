С 1 июня в Новосибирской области запустят дополнительные электрички до мест летнего отдыха

С начала следующего месяца в Новосибирске появятся четыре новых маршрута. Это позволит жителям города с большим удобством добираться до мест массового отдыха, об этом сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

С 1 по 16 июня запустят пригородный электропоезд, следующий по маршруту Новосибирск — Бердск. Время отправления 11:00, прибытия на конечную станцию — 12:00. В обратном направлении поезд отправляется в 14:30, а прибывает на станцию Новосибирск-Главный в 15:34.

С 22 июня по 1 сентября электропоезда №6653/6654 будут курсировать на участке Новосибирск-Главный – Искитим, сообщает АО "Экспресс-пригород".

Отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:00. Обратный рейс в 14:04.

На период с 1 июня по 1 сентября назначены маршруты электропоезда №6655/6656, следующие по маршруту Новосибирск — Искитим — Новосибирск. Они отправляются в 13:06 и прибывают в Искитим в 14:30. Обратный рейс в 15:45 и прибывают на конечную станцию в 17:11.

Ранее в Новосибирской области с 27 мая изменят расписание электричек.