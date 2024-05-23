Школ с центром детских инициатив откроют в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска строится новая школа по нацпроекту «Образование».

Она будет состоять из двух блоков: учебного, общей площадью около 18 тысяч квадратных метров, и спортивного, площадью более 2,7 тысяч квадратных метров.

Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил строительную площадку объекта и оценил темпы работ. По его словам, создание новых школ является приоритетным направлением работы регионального правительства, которое активно реализует различные программы и привлекает федеральные средства для этой цели.

Новая школа на улице Кубовой будет оснащена не только учебными классами, но и кабинетами для дополнительного образования, такими как кабинеты экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правил дорожного движения, литературная гостиная, студия школьного телевидения и звукозаписи, а также двумя спортзалами: малым и большим.

Ранее Сиб.фм сообщал, что количество детей с ожирением выросло в Новосибирске и области.