Сирота из Новосибирской области уже 8 лет стоит в очереди на жилье

Контроль за этим делом взяли в центральном аппарате СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению 23-летнего сироты из Новосибирской области, который с 2018 года не получает положенное ему жилье.

Мужчина состоит в очереди с 2018 года и в настоящее время вынужден арендовать квартиру за свой счет вместе с супругой и грудным ребенком.

В Следственном комитете России по Новосибирской области уже начата процессуальная проверка по данному обращению. Контроль за этим делом осуществляется в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ремонт моста через реку Омь завершится к октябрю 2024 года.