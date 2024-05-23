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вчера 23:45
общество

Сирота из Новосибирской области уже 8 лет стоит в очереди на жилье

Фото: Pexels.com

Контроль за этим делом взяли в центральном аппарате СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению 23-летнего сироты из Новосибирской области, который с 2018 года не получает положенное ему жилье.

Мужчина состоит в очереди с 2018 года и в настоящее время вынужден арендовать квартиру за свой счет вместе с супругой и грудным ребенком.

В Следственном комитете России по Новосибирской области уже начата процессуальная проверка по данному обращению. Контроль за этим делом осуществляется в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области ремонт моста через реку Омь завершится к октябрю 2024 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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