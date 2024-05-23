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вчера 23:20
общество

В Новосибирской области ремонт моста через реку Омь завершится к октябрю 2024 года

Фото: Минтранс НСО

Мост проходит между деревней Богословка и селом Казачий Мыс.

Минтранс Новосибирской области сообщил, что ремонт моста через реку Омь в Усть-Таркском районе будет завершен к октябрю 2024 года.

Мост построили в 1970 году. Он соединяет деревню Богословка и село Казачий Мыс. В настоящее время завершен первый из трех этапов ремонта.

Подрядчик установил технические средства организации дорожного движения, выполнил основные работы на правой половине моста, включая переустройство тротуарной консоли, демонтаж элементов береговой опоры, а также подготовил к покраске два пролетных строения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школу с центром детских инициатив откроют в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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