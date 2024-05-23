Сотрудника ГИБДД из Новосибирска отправили под домашний арест из-за взяток

Общая сумма незаконного вознаграждения оценивается в 400 тысяч рублей.

Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для сотрудника ГИБДД Сергея Мелихова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По данным следствия, Мелихов с ноября 2021 года по март 2024 года получал взятки от директора автошколы за успешную сдачу учениками практического экзамена на право управления автомобилем. Общая сумма взяток оценивается в 400 тысяч рублей.

Суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении Мелихова под стражу и назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца – до 21 июля 2024 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили дела по факту хищения электричества почти на 4 млн.