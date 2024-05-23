«Создаем психологическую разгрузку» Новосибирские бойцы завели уток в зоне СВО

Пять индоуток теперь в команде новосибирских военных — птицы несут яйца и помогают военным психологически.

Новосибирские военные похвастались «прибавлением» в личном составе — новички выглядят нестандартно, а их главная задача — психологический климат внутри коллектива, псих разгрузка для военных. Боец СВО с позывным «Винни» рассказал «Народному фронту», как утки стали частью команды.

«Что это такое?», — удивленно спросила участница «Народного фронта», оказавшаяся на ферме у бойцов СВО.

Военный с позывным «Винни» дал ответ:

«Это личный состав пяти индоуток. Кормим, растим, создаем психологическую разгрузку бойцам. Мы им бассейн даже соорудили небольшой. Живут в суровых условиях ПТУРовского ящика», — подчеркнул боец, добавив, что ПРУТ — это противотанковая управляемая ракета.

Известно, что птиц военные купили в ближайшей от текущей позиции деревне, когда ездили купить свежие молоко и яйца. Стоит отметить, что одна утка способна снести не меньше сотни яиц или высидеть до 60 утят.