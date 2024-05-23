Спасатели напомнили новосибирцам о правилах безопасности в лесу

С мая жители Новосибирской области ходят в лес за грибами, однако после долгих прогулок некоторые люди теряются. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

"Направляясь в лес, наденьте яркую одежду со светоотражающими элементами. Возьмите с собой спички, нож, запас воды и продуктов. Пожилым людям нужно позаботиться о медикаментах первой необходимости. Также у вас с собой должен быть полностью заряжен телефон", — прокомментировали в ведомстве.

Спасатели МЧС России также советуют сообщить родным, куда и по какому маршруту вы планируете пойти, а также изучить прогноз погоды.

В ведомстве также предоставили рекомендации о том, как правильно действовать, если вы потерялись: сначала необходимо позвонить в службу спасения по номеру 112 и сообщить информацию о себе, обстоятельствах, времени, месте вашего нахождения и, если возможно, номер телефона близкого человека. Также следует указать ориентиры, которые вы видите вокруг себя.

Ранее 12 тысяч елей высадили у Новосибирского водохранилища по акции "Семейный лес".