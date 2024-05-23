В ФАС рассказали, что администрация Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство

Мэрия Новосибирска и городское предприятие «Горэлектротранспорт» нарушили антимонопольное законодательство.

К такому выводу пришли специалисты УФАС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мэрия и организация заключили устное соглашение, которое привело к увеличению тарифов на предоставление доступа к инфраструктуре. Ранее в ФАС пришли к выводу, что городское предприятие нарушило Закон о защите конкуренции, установив и поддерживая монопольно высокую цену за предоставление опор контактной сети для размещения сетей электросвязи. После этого «Горэлектротранспорту» выдали предписание с требованием установить экономически обоснованный тариф. Однако организация его не исполнила.

Впоследствии мэрия утвердила еще больший тариф на указанную выше услугу. Теперь нарушителям грозит административный штраф.

Ранее Сиб.фм сообщал, что концессия на строительство новой поликлиники в Новосибирске находится на стадии расторжения.