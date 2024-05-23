В Новосибирске блондинка заняла парковочное место и не давала его семье с ребенком-инвалидом

Девушка обругала и ребёнка с ограниченными возможностями.
В Новосибирске на парковке для инвалидов у ТЦ автоледи припарковала свой автомобиль без соответствующего знака. Об этом сообщает «Новосибирск с огоньком».
Семья с ребёнком-инвалидом попросила её освободить место. Однако произошел конфликт, в ходе которого автоледи устроила скандал и оскорбила мужчину и ребёнка.
По словам свидетелей, перед уходом с парковки женщина также напала на одного из участников событий.
Инцидент в настоящее время расследует Госавтоинспекция.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на парковку.