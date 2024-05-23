сегодня
23 мая, 22:55
пробки
2/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня
23 мая, 22:55
пробки
2/10
погода
+8.9°C
курсы валют
usd 90.24 | eur 97.87
сегодня 20:00
общество

В Новосибирске блондинка заняла парковочное место и не давала его семье с ребенком-инвалидом

Фото: скриншот из видео

Девушка обругала и ребёнка с ограниченными возможностями.

В Новосибирске на парковке для инвалидов у ТЦ автоледи припарковала свой автомобиль без соответствующего знака. Об этом сообщает «Новосибирск с огоньком».

Семья с ребёнком-инвалидом попросила её освободить место. Однако произошел конфликт, в ходе которого автоледи устроила скандал и оскорбила мужчину и ребёнка.

По словам свидетелей, перед уходом с парковки женщина также напала на одного из участников событий.

Инцидент в настоящее время расследует Госавтоинспекция.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Заельцовском районе Новосибирска ввели временные ограничения на парковку.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в