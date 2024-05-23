В Новосибирске два подразделения ГИБДД временно прекратят регистрацию транспортных средств для местных жителей

С 13:00 до 19:00 26 мая два отдела ГИБДД не будут регистрировать автомобили и мотоциклы жителей Новосибирска. Управление ГИБДД по Новосибирской области сообщило, что в указанный день будут проводиться технические работы с информационными системами МВД.

В указанный период изменения затронут 1-ое и 4-ое регистрационные отделения МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской, находящихся на улице Бородина, 60 и Нижегородской улице, 272.

"Административные процедуры, не связанные с работой информационных ресурсов, будут выполняться в полоном объеме", — сообщает ГИБДД.

Прием граждан во всех отделениях будет проходить согласно обычному расписанию с 27 мая 2024 года.

Ранее в Новосибирске ударит гроза с градом 23 мая.