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общество

В Новосибирске Минприроды заявило об опасности найденного лисенка

Фото: скриншот из видео Дмитрия Шахова

Минприроды НСО уведомляет жителей Новосибирска о том, что лисенок, обнаруженный на Юго-Западном жилом массиве Ленинского района, может быть заражен бешенством. Об этом в социальных сетях заявил Дмитрий Шахов, председатель новосибирского отделения «Всероссийского общества охраны природы».

"По Юго-западному бегает лисенок, в минприроды сказали, что это опасно. Лисы к людям не выходят, только бешенные или зараженные, будем отлавливать", — сообщил Дмитрий Шахов.

Читатели социальных сетей предположили, что лисенок сог бежать от лесных пожаров и попасть в город. Также известно, что он живет в Ленинском районе уже несколько недель.

Ранее спасатели напомнили новосибирца о правилах безопасности в лему.

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Кристина Матвеева
Журналист

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