В Новосибирске мужчина попал под колеса и потерял сознание

В Центральном районе Новосибирска автомобиль Nissan сбил пешехода.
Инцидент произошел в 15:20 на улице Красный проспект у дома №67.
По информации от ГИБДД, водитель автомобиля, мужчина 2003 года рождения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
В результате удара у пешехода отлетели сумка и ботинки, после чего он потерял сознание и остался лежать на дороге.
Пострадавшего доставили в больницу.
Ранее Сиб.фм сообщал, что 12 килограммов запрещенных веществ с тестостероном изъяли новосибирские таможенники у нелегальных бизнесменов.