В Новосибирске мужчина попал под колеса и потерял сознание

В Центральном районе Новосибирска автомобиль Nissan сбил пешехода.

Инцидент произошел в 15:20 на улице Красный проспект у дома №67.

По информации от ГИБДД, водитель автомобиля, мужчина 2003 года рождения, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате удара у пешехода отлетели сумка и ботинки, после чего он потерял сознание и остался лежать на дороге.

Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 12 килограммов запрещенных веществ с тестостероном изъяли новосибирские таможенники у нелегальных бизнесменов.