В Новосибирске на Димитровском мосту образовалась пробка из-за ДТП с «Газелью».

Водитель врезался в бетонное ограждение. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Авария произошла вечером в четверг, 23 мая.

Димитровский мост, участки на проезде Энергетиков и Владимировской улице стали бордовыми на онлайн-карте. Ситуацию на дорогах к 21.00 оценивают в три балла, что соответствует зеленому уровню.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина попал под колеса и потерял сознание.